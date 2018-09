Fitch avverte l'Italia: rating confermato ma orizzonte negativo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 08:00

NEW YORK - Il giudizio resta fermo a BBB ma l'outlook passa da stabile a negativo. La revisione del rating dell'agenzia Fitch sul debito sovrano dell'Italia ha dato un responso forse ameno pessimista di quanto ci si potesse aspettare; ma allo stesso tempo gli analisti della società non hanno potuto evitare di esprimere le preoccupazioni per l'andamento della nostra economia. Il rapporto, reso noto nel giorno in cui lo spread tra Btp e Bubnd ha toccato quota 290 - non declassa il nostro debito, ma esprime con la sinteticità dell'outlook (la proiezione nel futuro) tutta l'incertezza che circonda l'assetto economico e finanziario del nostro paese. Fitch scrive nel documento, aggiornando il precedente giudizio espresso a marzo, che il nuovo governo si appresta ad alleggerire il peso del fisco, con la conseguenza di esporre il debito nazionale a possibili traumi finanziari. Gli specialisti dell'agenzia non riescono a conciliare la promessa fatta dalla coalizione di voler perseguire un abbattimento del debito, con i piani contenuti nel Contratto che mostrano invece la necessità di accedere a nuove emissioni per finanziarle; visto che non basterà la crescita del Pil per pagare i conti. Il Pil nominale è destinato secondo Fitch a chiudere l'anno a quota 1,8%, uno 0,2% al di sotto dell'obiettivo fissato dal governo romano. Di conseguenza il rapporto tra deficit e prodotto rischia di salire nel corso del 2019 al 2,2%, con il risultato di eccedere di più di un punto la richiesta europea di riduzione pari ad almeno lo 0,6%.