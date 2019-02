Conti correnti, allarme falsi Rid. Polizia postale: «Attenti alla truffa dei 19,90 euro»

Negli ultimi giorni stanno giungendo numerose segnalazioni relative ad una nuova truffa che sta colpendo ignari titolari di conti correnti mediante disposizioni SEPA

L'importo addebitato è esiguo, proprio perchè così gli utenti potrebbero non notarlo. Per evitare di incorrere in questo tipo di frode serve controllare frequentemente la lista movimenti del proprio conto corrente, operazione adesso molto più agevole grazie anche all'home banking, e, in caso di anomalie, avvisare immediatamente il proprio istituto di credito, richiedendo il richiamo della somma sottratta e la revoca del R.I.D.

Giovedì 14 Febbraio 2019, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 20:05

