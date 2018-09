Copyright, al voto in ordine sparso: scatta il pressing delle lobby del web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Settembre 2018, 07:00

Racconta David Sassoli, giornalista ed europarlamentare del Pd: «Ieri all'ora di pranzo abbiamo provato a fare una simulazione del voto sulla direttiva Copyright che oggi va al voto in aula. Ci siamo resi subito conto che era impossibile fare qualsiasi valutazioni per quanto i gruppi sono spaccati al loro interno». Aggiunge il suo collega della Lega, Mario Borghezio: «Dall'esterno non si riesce a capire la pressione su questo provvedimento. Questa mattina, appena arrivato in ufficio, la mia segretaria mi ha detto che c'erano in casella 1.600 email».