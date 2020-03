Coronavirus, è boom di ordini online e Amazon assume ad Arzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Velocità, qualità e affidabilità: anche in piena emergenza Coronavirus e con gli ordini in aumento il centro di smistamento Amazon di Arzano, il primo nato nel Sud Italia, punta a garantire standard all'avanguardia alla vasta utenza della Campania.: questa la strategia messa in atto per fronteggiare i disagi che potrebbero presentarsi all'utenza bloccata a casa dalla pandemia da Covid-19. Il resto, è la filosofia attuata dal colosso della distribuzione, può attendere qualche giorno. L'impennata di ordini registrata in questi giorni ad Arzano - si è giunti arispetto alla media quotidiana che era di circa ventisettemila poco ha a che fare, comunque, con la cosiddetta alimentazione veloce online. «Quest'ultima rappresenta solo una parte dell'incremento di richieste, che invece riguarda soprattutto attrezzature out research, abbigliamento, intrattenimento ed editoria», fanno sapere alcuni addetti. Risparmio di tempo, possibilità di comparare i prezzi, negozio aperto 24 ore su 24 e sette giorni su sette portano la clientela a prediligere a prescindere, infatti, i centri dell'e-commerce. Ora che i negozi nel mondo «reale» sono chiusi, a maggior ragione.Un impegno in più, quindi, per gli operatori della delivery station che si trova al corso Salvatore D'Amato - giusto sulla linea di confine con la città di Frattamaggiore, nel territorio della quale ricade anche una piccola striscia dei circa 13mila metri quadrati del capannone del colosso americano sempre in prima linea, appunto, per limitare criticità e difficoltà alla clientela. «In ogni caso, appare inevitabile, anche per meccanismi perfetti come quelli di Amazon, che in questa fase non tutto possa essere garantito come prima, soprattutto sulla celerità, anche perché l'azienda è giustamente impegnata per tutelare i dipendenti con l'adozione di maggiori misure di sicurezza e protezione che inevitabilmente comportano tempi di lavoro meno rapidi rispetto a quelli abituali», raccontano gli operai. Per il personale, infatti, sono previsti entrate scaglionate e accesso differito alle aree comuni, insieme a tutte le altre più stringenti norme di tutela della salute stabilite dai protocolli. Ma mentre tutta la filiera lavorativa italiana rischia di bloccarsi e guarda agli ammortizzatori sociali per salvare milioni di posti di lavoro, in Amazon si procede addirittura con nuove assunzioni., per fronteggiare l'aumentato fabbisogno di richieste. Piccoli spiragli lavorativi per i giovani. Si parla di una decina di nuovi arruolati negli ultimi giorni ma pure di qualche rinuncia, di chi probabilmente davanti a un contratto precario e allo stress di orari di lavoro (dalle 2 della notte fino a volte alle 10 del mattino) ha preferito temporeggiare in un momento particolarmente preoccupante.Ma Amazon non è solo lavoro interinale: i migliori dipendenti passano anche a tempo indeterminato, direttamente alle dipendenze dell'azienda di commercio elettronico che ha il quartier generale a Seattle ricevendo il giusto riconoscimento a una attività che definire impegnativa non è sicuramente esagerato. «Siamo in tempo di emergenza e sicuramente qualche disfunzione è lecito aspettarsela - afferma uno dei tanti milioni di clienti di Amazon - Il servizio Prime per esempio ha perso in questi giorni la velocità consueta e qualche ritardo lo si registra rispetto a come eravamo abituati». Ma sono tempi in cui guardare ai dettagli sarebbe veramente assurdo. Quello che è certo è che Amazon svolge un ruolo importante nell'area industriale di Arzano, Frattamaggiore, Casoria, una volta fiore all'occhiello dell'imprenditoria dell'intero Mezzogiorno. La stazione di smistamento del colosso statunitense oltre a dare lavoro a circa 150 persone ha un indotto che determina occupazione anche per centinaia di altre figure, tra cui tantissimi drivers, in una realtà avara dal punto di vista occupazionale. Tante le fabbriche, pure importanti, infatti, che negli anni hanno chiuso, trascinate da una crisi che ai più è sembrata irreversibile anche se fortunatamente resiste qualche importante azienda che contribuisce a dare lustro ancora al comprensorio e un minimo di garanzia occupazionale a tante famiglie.