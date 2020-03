Coronavirus, la BCP chiude le filiali al pubblico nell’orario pomeridiano

La BCP, nel rispetto delle disposizioni governative e delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed in linea con l’invito rivolto dall’ABI per il contenimento del diffondersi del Coronavirus, ha disposto la chiusura pomeridiana al pubblico delle Filiali, a far data dal 16 marzo.



È una scelta importante che la Banca ha deciso di prendere per tutelare la salute dei clienti, dei dipendenti e rispettare le indicazioni del decreto governativo per contrastare la diffusione del virus.



I Clienti sono quindi invitati a recarsi in Filiale solo se strettamente necessario, contattando prima telefonicamente la Filiale stessa per ricevere indicazioni sul tipo di operazioni da svolgere, senza uscire di casa e ricordando che sono a disposizione tutti i dispositivi Bancomat/Atm evoluti e le procedure online.



La Banca ha da tempo avviato un importante programma di digitalizzazione dei servizi alla clientela e grazie ai servizi di online banking è possibile effettuare operazioni bancarie e consultare i propri rapporti restando a casa nella massima sicurezza.



In relazione alle misure messe in atto a sostegno delle Famiglie e delle Imprese del territorio, per contenere il più possibile le occasioni di contatto tra clienti, sia privati che imprese, e gestori, la Banca ha attivato una nuova modalità di gestione della richiesta di sospensione per un finanziamento, un mutuo o un prestito personale, grazie a un processo di scambio di informazioni e documenti via telefono e e-mail, direttamente tra il cliente e il gestore. © RIPRODUZIONE RISERVATA