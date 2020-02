Coronavirus, crolla la Borsa di Milano: -4%, volano l'oro e lo spread

L'escalation di contagi per coronavirus in Italia, in particolare in Lombardia e in Veneto, affonda la Borsa di Milano, che apre la giornata in calo del 3,4% a 23.934 punti e a metà mattinata perde oltre il 4%. Lo spread, schizzato a 145 punti base, contribuisce al panic selling su Piazza Affari. Venerdì, il Ftse Mib aveva chiuso in calo dell'1,2%, contenendo le perdite.

La Borsa di Milano affonda per l'emergenza coronavirus in Italia e si porta dietro soprattutto il comparto del lusso, dell'industria e del risparmio gestito. Nei primi scambi sul Ftse Mib, è Amplifon il titolo peggiore (-10,7%), seguito dalla Juventus (-9%), da Azimut (-8,7%) e da Finecobank (-8,2%). Perdite sopra il 7 per cento per Pirelli (-7,4%), Unipol e Nexi. Forti vendite anche sul lusso, con Moncler in calo del 6,8% e Ferragamo giù del 5,7%. Nessun titolo sul Ftse Mib perde meno del 2 per cento.

Avvio di seduta in forte calo per le Borse europee, dove prevalgono i timori per la diffusione del coronavirus. Londra alle prime battute lascia sul terreno il 2%, Parigi arretra del 2,55% mentre Francoforte perde il 2,56%.

Anche la Borsa di Seul crolla sotto il peso dell'effetto coronavirus che in Corea del Sud ha registrato finora 7 vittime e 763 casi di infezione accertati: l'indice Kospi brucia 83,80 punti, scivolando a quota 2.079,04 (-3,87%). Il Paese presenta il bilancio più pesante di contagio fuori dalla Cina, al punto che il presidente Moon Jae-in ha dovuto annunciare il rialzo dell'allerta al massimo livello, a “rosso”. Le azioni alla Borsa di Hong Kong hanno perso 404,97 punti, ovvero l'1,48 per cento, per chiudere la sessione mattutina di lunedì a 26.903,84 punti.

Lo spread tra Btp Bund è schizzato a pochi minuti dall'apertura dei mercati a 145 punti base dai 134 della chiusura di venerdì scorso, con un tasso di rendimento per il decennale italiano dello 0,98%. I Btp fanno peggio dei titoli greci, a 139,8 punti base dal Bund, con un rendimento dello 0,93%. Il future sul Ftse Mib della Borsa di Milano cede il 3,9% mentre quelli degli altri indici europei segnano cali poco inferiori al 2%.

Fmi, il contagio mina la crescita: per l'Italia rischio recessione

Domani il banco di prova a Piazza Affari per il coronavirus, le borse tremano

Anche i future sugli indici di borsa americani sono in forte calo, con il diffondersi del virus. Quelli sull'S&P 500 perdono l'1%, appesantiti dai timori del propagarsi del virus e dei suoi effetti sull'economia. Pesante anche il petrolio, che arriva a perdere quasi il 3%.Invece l'oro è in volata questa mattina sui mercati asiatici. Il diffondersi del virus, i cui rischi sono stati riconosciuti anche dal G20, hanno spinto il metallo prezioso con consegna immediata a 1.678,58 dollari l'oncia, il massimo degli ultimi sette anni.



Ultimo aggiornamento: 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA