Coronavirus, Gori lancia #iorestoacasa: possibili tutte le operazioni con l'app e l'area clienti MyGori

Vicino agli utenti, anche da lontano. È questo il leitmotiv di #iorestoacasa, la nuova campagna di GORI che informa i cittadini sui canali digitali attraverso cui è possibile effettuare tutte le operazioni, da qualsiasi dispositivo, senza uscire di casa.



Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, Gori ha messo in atto ogni misura al fine di contrastare la diffusione del virus Covid -19. L’Azienda, per tutelare la salute e la sicurezza di cittadini e dipendenti, in osservanza alle raccomandazioni e prescrizioni delle Autorità competenti, ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i punti di contatto presenti sul territorio e la sospensione delle attività a contatto diretto con l’utenza, potenziando al contempo i servizi digitali a disposizione dei cittadini.



È attiva per tutti gli smartphone, infatti, l’app MyGori, disponibile per iOs e Android. Attraverso la nuova app di Gori è possibile avanzare qualsiasi istanza relativa al servizio idrico integrato, tra cui l’invio dell’autolettura del contatore, la segnalazione di una perdita o un guasto, l’inoltro di una richiesta di voltura o disdetta dell’utenza, il controllo, la stampa e il pagamento delle fatture e l’attivazione di una nuova fornitura.



Tutte le operazioni, inoltre, possono essere effettuate comodamente da pc, smartphone o tablet, registrandosi all’Area Clienti MyGori presente sul sito www.goriacqua.com, nel quale sono disponibili anche dei tutorial che guidano gli utenti nell’utilizzo di MyGori.



Infine, per digitalizzare anche la ricezione della bolletta, è possibile attivare il servizio Bolletta Web che consente di ricevere la fattura direttamente nella casella personale di posta elettronica, senza ritardi e senza costi aggiuntivi. L’attivazione è immediata attraverso l’Area Clienti MyGori. In alternativa, è possibile contattare il Numero Verde Commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) o il 0810206622 (da rete mobile) o inviare una mail a sportellotelefonico@goriacqua.com, indicando nel testo il proprio codice utenza e scrivendo: Ok Bolletta Web.



Aderire a Bolletta Web, però, vuol dire anche sostenere l’iniziativa di Gori “Un Click solidale”: dal 20 marzo al 30 aprile, infatti, per ogni adesione al servizio Bolletta Web, Gori devolverà la somma di 2 euro al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA