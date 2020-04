Coronavirus, guanti monouso introvabili: «Importarli non conviene»

Li sta cercando persino la Zecca di Stato. Ma sono tanto preziosi quanto introvabili. I guanti monouso sono spariti, inghiottiti nel buco nero del commercio mondiale ai tempi del coronavirus. I paesi produttori faticano a stare dietro alle richieste mentre gli importatori italiani tirano i remi in barca: con le regole del Cura Italia acquistarli significa perdere soldi con certezza. E così per gli italiani che vogliono proteggersi dal Covid resta solo l'acquisto online. Dove però gli speculatori sono in agguato e hanno rincarato i prezzi fino al 500%.

Domenico Arcuri, il commissario all'approvvigionamento dei dispositivi sanitari, è riuscito non senza fatica a organizzare la produzione nazionale e la distribuzione di mascherine e sta per firmare un accordo con le farmacie per garantire davvero il prezzo di 50 centesimi per le chirurgiche. Arcuri garantirà ai farmacisti un margine di 10 centesimi a mascherina, con una prima fornitura a un prezzo ancora più basso in modo da compensare i costi delle mascherine acquistate in precedenza. Ma sui guanti monouso non c'è alcuna azione in campo e la situazione si sta facendo critica.



I guanti, al contrario delle mascherine, sono prodotti realizzati con procedimenti chimici in fabbriche altamente inquinanti. Nessuna è in Europa anzi nel mondo sono in pratica in tre Paesi: Indonesia, Thailandia e soprattutto Malesia. Dal Sud Est asiatico arrivano, in tempi normali, 200 miliardi di guanti di cui 7 miliardi destinati all'Italia. Il 31 dicembre 2019 cento guanti da 5 grammi l'uno costavano in fabbrica 2,64 dollari. Sui supermercati italiani il prezzo non raggiungeva i 5 euro a confezione. Oggi il prezzo in Malesia è salito, ma neppure tanto: 4 dollari a confezione. Ma nel frattempo il governo italiano, con l'articolo 6 del Cura Italia, ha deciso che la Protezione civile può requisire i presidi sanitari, tra i quali rientrano i Dpi (dispositivi di protezione individuale) come le mascherine e i guanti. L'azienda che subisce la requisizione della merce riceve un indennizzo pari al prezzo di mercato del 31 dicembre 2019. In pratica

Inevitabile che le importazioni si siano bloccate. Fanno eccezione i piccoli acquisti, effettuati magari da privati tramite le piattaforme online, e che sfuggono alle requisizioni alla dogana. Ma i prezzi dei guanti monouso sono da mercato nero: quel che fino a febbraio si poteva comprare in negozio a 4-5 euro a confezione, adesso costa da 17 a 31 euro secondo una rilevazione fatta ieri dal Mattino su Amazon. In pratica il rincaro reale del 50% in Malesia - più che comprensibile dato il momento: anche loro hanno problemi di coronavirus e non riescono a lavorare al pieno delle potenzialità - si trasforma in un aggravio di costo del 500% per il consumatore finale. Non solo: le fabbriche della Malesia hanno deciso per aumentare la produzione di guanti monouso di passare a un solo tipo di prodotto, più leggero e senza le caratteristiche di certificazione della Comunità europea. Nell'Unione europea è invendibile, ma la richiesta mondiale è così alta che non c'è ovviamente un problema di collocare altrove la merce sul mercato. Anzi.



A raccontare una giornata-tipo dell'importatore è, 50 anni, di Vicenza, da trenta nel settore dei dispositivi di protezione individuale con la ditta specializzata in antinfortunistica che porta il suo cognome. «Non so - racconta al Mattino - quante mail ha ricevuto oggi il mio settore commerciale. A me ne hanno girate una cinquantina. Tutte con la stessa domanda: per cortesia avete guanti monouso? Mi ha scritto la Rai, l'Eni, la Zecca di Stato. Solo oggi ho ricevuto ordini per 10 milioni di pezzi. Ogni container contiene 1.320.000 guanti». Ma nessun ordine è andato a segno. «Ho detto che posso consegnare tra settembre e ottobre ma loro hanno bisogno di merce disponibile. Solo che se anche la trovassi, me la fermerebbero in dogana». La scorsa settimana alla dogana di Trieste la Finanza ha intercettato dei guanti da lavoro destinati ai netturbini. «Li volevano requisire per gli operatori della Protezione civile. Poi per fortuna ci hanno ripensato», racconta l'imprenditore.

Zangani conosce benissimo la Cina e in particolare Wuhan. «E sa perché? Loro sono i primi produttori al mondo proprio di mascherine e di indumenti da lavoro. La tuta monouso bianca che utilizzano negli ospedali io a dicembre la vendevo a 1,50-1,70 euro l'una. A me in fabbrica costava 0,80 dollari. Oggi in Cina, cioè a Wuhan perché lì sono specializzati in queste produzioni, le pago a 8,50 dollari l'una. E così la mascherina chirurgica, passata da 5 a 35 centesimi di dollaro l'una».



Il coronavirus, insomma, è stato furbissimo perché è andato a colpire proprio il principale polo produttivo mondiale di mascherine e tute protettive sanitarie monouso. Ma anche il governo cinese non è da meno, perché ha deciso di statalizzare gli acquisti di materia prima per i dispositivi di protezione individuale, come appunto le mascherine. Il risultato è che i tessuti sono venduti ai produttori cinesi a prezzo maggiorato, influendo sul listino. La mascherina Ffp2 - racconta l'imprenditore vicentino - prima della crisi costava 0,21 dollari l'una e adesso 2,80 dollari mentre in Vietnam il medesimo prodotto ha mantenuto più o meno lo stesso prezzo. Ma la normale risposta di mercato «e allora compriamo in Vietnam» non si può applicare: la domanda mondiale è troppo più alta della produzione e la Cina sa che anche le sue carissime mascherine e tute finiranno per trovare un acquirente.

Il pianeta, insomma, si scopre vittima del suo modello di sviluppo. La produzione mondiale è sempre più specializzata e se è stato in qualche misura possibile riconvertire imprese italiane per produrre mascherine, appare assurdo fare la stessa cosa per fabbricare guanti monouso. Gli stabilimenti che li sfornano sono colossi con linee produttive lunghe decine di metri. Per chi produce, l'unico obiettivo è tenere bassi i costi e così quelle fabbriche sono delle bombe ecologiche, nocive per l'ambiente e per la salute dei lavoratori. In Malesia anche lo scorso giugno sono state chiuse le scuole; ma per inquinamento. La crisi da coronavirus dovrebbe spingere a cambiare molte, molte cose.

