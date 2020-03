Imprese in crisi, pressing sul governo: «Vogliamo i fondi del Superenalotto»

Il decreto Cura-Italia non soddisfa le imprese di Napoli e della Campania. L'emergenza Coronavirus, secondo le associazioni di categoria, imporrà in tempi brevi nuove misure ben più consistenti di quelle entrate in vigore ieri. I provvedimenti approvati dal governo a beneficio di famiglie, imprese e lavoratori sono numerosi. Si va dai voucher ai crediti di imposta, dalle deduzioni ai bonus. Ma per le aziende locali, già duramente colpite dalle misure di contenimento del contagio, occorrerà fare molto di più per arginare le conseguenze del blocco forzato delle attività produttive.



, presidente di Confesercenti di Campania e Molise, lancia una provocazione al governo. «In Italia c'è il jackpot del Superenalotto, che è di 35 milioni di euro: perché lo Stato non lo mette a disposizione degli imprenditori?». Lo stesso Schiavo poi sposta il tiro sulle misure contenute nel decreto legge. «Avremmo preferito un approccio più mirato, per avere misure più incisive: gli interventi a pioggia rischiano di essere onerosi e al tempo stesso inefficaci. Ci stiamo battendo affinché il credito di imposta dal 60% possa arrivare al 100% e che questo 100% di detrazione fiscale possa ottenerlo il proprietario dell'immobile. Il governo deve farsi carico di tutte le altre spese che gli imprenditori devono affrontare o sarà responsabile di un esercito di imprenditori campani che andrà diritto verso il fallimento» conclude Schiavo. La Confederazione Imprese e Professioni di Napoli solleva interrogativi sul dopo-emergenza sanitaria: «Il Governo - spiega- ci ha chiesto di sospendere tutte le attività produttive e di restare a casa per limitare il contagio. Ma, dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto, scaturiscono un paio di domande: chi ci aiuterà a riprendere le nostre attività economiche dopo la paralisi forzata? Come faremo a garantire i livelli occupazionali dei negozi e degli studi professionali?». Per la Confederazione «non è possibile attendere il decreto di aprile. È oggettivamente mortificante immaginare che si possa risolvere il problema con un bonus una tantum di poche centinaia di euro e la sospensione di alcuni versamenti all'erario. E perciò abbiano il coraggio di mettere in campo un piano straordinario a favore delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi».

Anche gli Ordini professionali evidenziano le contraddizioni contenute nel pacchetto di provvedimenti, pur riconoscendo la necessità di dare risposte immediate all'emergenza sanitaria. «Il decreto - sottolinea il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli Vincenzo Moretta - può essere solo un primo e parziale intervento: all'economia del Paese servirà molto di più, perché le imprese sono al collasso ed i commercialisti che le affiancano al momento hanno gli studi chiusi o ridotti al minimo». L'Ordine nazionale dei Commercialisti ha costituito un tavolo permanente di coordinamento per sollecitare gli interventi. Sul fronte della grande distribuzione, Confcommercio propone alla Regione la riduzione degli orari di lavoro dei supermercati, per tutelare i lavoratori del settore.

