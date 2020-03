Coronavirus, Intesa Sanpaolo donerà 100 milioni per cure e ospedali

Coronavirus, Intesa Sanpaolo donerà 100 milioni. L'Italia è «un Paese forte, abbiamo imprese eccezionali, il mondo apprezza i nostri prodotti e gli italiani hanno 10.500 miliardi di risparmio, una cifra tra le più alte al mondo. Giusto essere preoccupati, ma con la certezza che supereremo l'emergenza e torneremo a crescere». Lo dice Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo, in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale annuncia che «siamo pronti a donare fino a 100 milioni, li metteremo a disposizione del Paese, per progetti specifici che affrontino l'emergenza sanitaria».



Tra gli obiettivi « rafforzare le strutture di terapia intensiva, portando i posti letto da 5.000 a 7.500 » . Ulteriori risorse « potranno essere utilizzate per creare ospedali da campo e per l' acquisto di apparecchiature mediche » . Anche se donare soldi allo Stato « non è semplice anche perché vogliamo legare le nostre donazioni a interventi specifici. Servirebbe una norma che ci aiuti a farlo. A noi e a tanti altri che siamo sicuri seguiranno » . Per questo « lanceremo anche una raccolta fondi presso i nostri clienti che vorranno dare il loro contributo » .



Banca Intesa è anche pronta « con interventi per l'emergenza economico-finanziaria, il che significa liquidità. Dalla prossima settimana attiveremo finanziamenti fino a 5 miliardi per prestiti a 18 mesi, con 6 mesi di preammortamento, a sostegno delle imprese. Per lo meno 1 miliardo andrà al turismo » . E se il governo « ponesse una garanzia pubblica sui nuovi crediti, la cifra salirebbe a 10 miliardi » . Secondo l'ad « supereremo sicuramente la crisi » ma bisogna subito « mostrare al mondo che siamo forti e reagiamo. Prima di un rialzo significativo dello spread dovuto ai timori sul nostro debito pubblico, non giustificato perché abbiamo sempre onorato i nostri impegni » . Vanno riaperti i cantieri e sbloccati i progetti infrastrutturali, fermi per ragioni prive di senso. Secondo Messina il modello Genova andrebbe esteso a tutto il Paese: « Noi siamo pronti a sostenere questo processo » .