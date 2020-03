Coronavirus, effetto sui mutui: tassi ai minimi, aumentano le richieste

Coronavirus, crescono le richieste dei mutui online. Questo perché i tassi in questi giorni di epidemia da Covid-19 sono ai minimi. Le prospettive di un rallentamento dell'economia dovuto dal diffondersi del Coronavirus hanno portato in tempi rapidi a una riduzione del costo del denaro sul mercato e la Fed americana ha tagliato i tassi di mezzo punto. Si è così registrato un calo dell’Euribor e ancora più marcatamente dell’Irs, che ha raggiunto un livello appena superiore allo zero anche per le durate più lunghe. La conseguenza è che in questi giorni le migliori offerte per un mutuo a tasso fisso partono da 0,50% sui 20 anni e da 0,70% sui 30 anni.

Il risultato quindi è che in tutta Italia negli ultimi giorni è aumentata la quota di persone che sta facendo richiesta online di un mutuo. Secondo l'osservatorio di MutuiOnline.it se si confrontano le diverse percentuali di crescita emerge che a guidare la domanda di mutui sul web sono le regioni del Centro e del Nord, storicamente più dinamiche sia dal punto di vista economico che immobiliare, e assistite anche da una copertura internet più potente e capillare, sia su rete fissa che mobile. Il Centro cresce a un ritmo del 10% oltre la media nazionale. E il Nord Italia, per quanto più coinvolto dal Coronavirus, cresce del 4% sopra la media nazionale. Il Sud del Paese e le Isole mostrano una crescita. ma a un ritmo inferiore alla media nazionale (e quindi con un differenziale negativo rispetto a questa). Tra le regioni principali il primato della crescita spetta al Lazio, che ha segnato un +16% oltre la media nazionale e stacca la Lombardia e la Toscana, entrambe con un + 6% circa sopra la media. Indietro, come detto, regioni come la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, la cui crescita rimane ben al di sotto della media italiana. Non si discostano invece molto dalla media nazionale la Campania e la Puglia, mentre la migliore performance di crescita si registra in Trentino Alto-Adige e nelle Marche, rispettivamente con il

+ 51% e il + 24% rispetto alla media dell’Italia.

A livello locale, solida crescita di Roma (+ 20% rispetto alla media), Bologna (+ 26%), Bari (+ 13%) e Milano (+ 12%) tra le città capoluogo. Indietro nella crescita Palermo (- 27%), Catanzaro e Potenza (entrambe - 19% rispetto alla media nazionale). La Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, per quanto zone gialle per il Coronavirus, non perdono dinamismo: nove provincie lombarde su dodici crescono più o come l’Italia, e così anche cinque provincie venete su sette. Anche l’Emilia Romagna nel suo insieme tiene il passo del Paese.

«Il Coronavirus non influisce negativamente sull’interesse per i mutui – commenta Roberto Anedda direttore Marketing di MutuiOnline.it – nemmeno nelle zone rosse, almeno sui canali online: Padova e Lodi crescono come l’Italia, con una forte accelerazione proprio nelle ultime settimane. A livello di singoli comuni delle zone rosse l’esiguità del campione non permette analisi statistiche adeguate, ma complessivamente negli undici comuni coinvolti (in Lombardia i comuni di Bertonico, Castelgerundo, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto il comune di Vò Euganeo) si registra un + 42% di richieste di mutui online nei primi due mesi dell’anno. Il Coronavirus limiterà gli spostamenti, ma non i progetti e l’ottimismo delle famiglie. E la casa continua a rappresentare un simbolo di sicurezza e protezione per gli Italiani».

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA