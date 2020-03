Coronavirus, le Borse crollano: Tokyo -5%, Sydney (-7%) mai così male dal 2008

Coronavirus e petrolio: le Borse cinesi, oltre ai timori sulla diffusione del virus a livello globale, accusano un tonfo anche per il tracollo del petrolio dopo il mancato accordo all'Opec e la guerra dei prezzi avviata dall'Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi: l'indice Composite di Shanghai cede il 3,01%, a 2.943,29 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 3,79%, a quota 1.842,66. Si apre in caduta, quindi, la settimana dei mercati sull'onda dell'espansione mondiale del coronavirus col greggio senza paracadute e le valute in tensione. Con lo yen che si rafforza toccando il massimo dal 2016 crolla la Borsa di Tokyo lasciando sul terreno il 5,07%. Nuovo tonfo per Seul (-4,19%) che ha passata all'Italia il primato del contagiati dal'epidemia alle spalle della Cina. Non fanno molto meglio Hong Kong (-3,74% a seduta ancora aperta), Shanghai (-3,01%) e Shenzhen (-3,79%). Ma il crollo più accentuato nell'area Asia-Pacifico è segnato da Sydney (-7,33%): si tratta del maggior calo dopo il -8,3% registrato il 10 ottobre del 2008.

Coronavirus, ecco perché chiudere Piazza Affari per evitare un'ondata di vendite sarebbe devastante

Europa

Le Borse europee si avviano verso una nuova seduta ad alta tensione, schiacciate dal crollo del petrolio dopo il nulla di fatto dell'Opec+ e dalla paura per la diffusione sempre più ampia del coronavirus e le misure drastiche varate da alcuni Paesi, tra cui l'Italia. I future degli indici, quando manca meno di un'ora all'apertura, indicano fortissimi ribassi: l'Euro Stoxx 50 perde il 4,5%, mentre le singole piazze si avviano ad aprire in calo tra il 4 e il 5%. In particolare, Milano dovrebbe perdere oltre 1.800 punti in avvio, Londra va verso un avvio in calo di 423 punti, Francoforte di 650 punti e Parigi di 310 punti. In forte calo anche i future di Wall Street, anche se per la Borsa americana è ancora presto per avere dati precisi. Da segnalare che il rendimento del Treasury decennale americano è scivolato temporaneamente sotto lo 0,5%, registrando il calo più marcato dalla prima guerra del Golfo..

Ultimo aggiornamento: 08:54

