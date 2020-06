Coronavirus, Visco: «Scenario negativo per l'Italia, Pil 2020 a -13%»

Dai «dati di alcune regioni» arrivano «dei segnali» di recupero dell'economia italiana. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco che ha ribadito le stime per un crollo del Pil fra il 9,2 e il 13,1% quest'anno. Quello aperto dal coronavirus è uno scenario di «grande incertezza e la cosa migliore che possiamo fare è delineare alcuni possibili scenario: quello di base, con la prosecuzione e il mantenimento del percorso attuale di miglioramento del contagio, nel 2020 la nostra stima è di un Pil a -9% e inflazione a zero. In quello più severo, di ritorno dei contagi, la stima è di -13% e inflazione negativa». Lo sottolinea, in un'intervista a Bloomberg Tv, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.

