Il Campania Digital Innovation Hub di Confindustria, presieduto da Luigi Nicolais, grazie alla collaborazione con Cisco ha messo a disposizione, gratuitamente, per il periodo dell’emergenza Covid-19, la piattaforma di collaboration Cisco WebEx per supportare le aziende che stanno implementando, o che vogliono implementare, processi di smart working.

In una riunione di oggi, utilizzando le formule delle nuove tecnologie, sono state mostrate tutte le potenzialità di Cisco WebEx che consente di condividere real-time applicazioni, trasferire file, effettuare videochiamate e di rimanere in contatto costante con tutto il personale aziendale.

Al webinar organizzato hanno partecipato 50 imprese campane. L’incontro è stato avviato dal direttore Edoardo Imperiale e da Enrico Mercadante Innovation & specialist sales sud Europa di Cisco, moderato da Marco De Angelis, Cisco Academy - Consorzio Clara. Per le imprese napoletane è una sfida tutta proiettata nel futuro per organizzare i progetti di innovazione di processo, di prodotto ed organizzazione aziendale.

Per informazioni il riferimento è a Francesco Lo Sapio - Ricerca, Innovazione, Start up, Internazionalizzazione

Telefono: 081.5836.274 | E-mail: losapio@unindustria.na.it

