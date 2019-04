​Corte dei conti: approvata III quadrimestrale 2018 su copertura finanziaria leggi di spesa

Lunedì 1 Aprile 2019, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno approvato la “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri” relative alle leggi pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel quadrimestre settembre-dicembre 2018 (III Quadrimestrale 2018).Nel periodo considerato, sono state pubblicate 10 leggi, di cui una sulla ratifica di trattati internazionali, 4 sulla conversione di un decreto-legge e 2 d’iniziativa parlamentare (tra le leggi sono da annoverare anche quelle sull’approvazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2017 e le disposizioni per l’assestamento di bilancio per il 2018, non oggetto di esame da parte della presente Relazione).Risultano pubblicati ed entrati in vigore anche 17 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali).Per ogni provvedimento legislativo esaminato dalle Sezioni riunite, il documento riporta una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione. In tal modo, la magistratura contabile offre un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata.La relazione è corredata dai seguenti allegati:1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo;5) Relazioni quadrimestrali anni 2012 – 2018. Sintesi dei profili metodologici;6) Repertorio delle pronunce della Corte costituzionale citate dalla Corte dei conti nelle Relazioni quadrimestrali 2012 – 2018.