Covid e promozione della Prevenzione, il mondo del lavoro a confronto

S'è tenuto oggi il previsto confronto programmatico tra Ispettorato Interregionale del lavoro e le forze economiche e sociali della Campania, per accompagnare il tessuto produttivo ad una riapertura secondo le regole di sicurezza.



L'ingegnere Renato Pingue, insieme ai direttori degli ispettorati della Campania, in coordinamento con il Presidente UnionCamere Ciro Fiola, ha incontrato le associazioni sindacali dei lavoratori Cgil Cisl e Uil e le associazioni di categoria Confindustria, Confapi, Assimprese, Conapi, Ance, coldiretti, confagricoltura, Cia, Casartigiani, Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti e Aicast in un webinar nel corso del quale è stato presentato il Progetto promozione della Prevenzione per la ripresa in sicurezza delle attività, in un contesto che vede l'Ispettorato come soggetto promotore ed accompagnatore socioeconomico di tutela della legalità e della salute sui luoghi di lavoro.



I convenuti hanno plaudito all'iniziativa, approvando il progetto presentato, ritenendolo utile ed opportuno, coraggioso ed indispensabile, alla luce della necessità di contribuire al superamento delle diffidenze delle imprese rispetto ad una riapertura al buio, in considerazione delle incertezze applicative delle misure anticovid, che potrebbero vederle penalizzate due volte: una per aver dovuto chiudere e due per una riapertura con paura di dover chiudere nuovamente.



Si è discusso sull'applicazione concreta dei protocolli di sicurezza, della costituzione presso l'Ispettorato interregionale di un apposito gruppo di lavoro anticovid capace di dare risposte univoche a Faq sulle modalità operative e concrete circa l'applicazione di specifiche misure di precauzione e di prevenzione anticovid.



Il consesso ha chiesto a Pingue di calendarizzare incontri specifici per settore, cui far partecipare non solo le parti sociali ma anche le imprese interessate. In particolare l'attenzione si è concentrato sui settori, ristorazione, alberghiero, agriturismo, edilizia e scuola. Pingue ha accolto le richieste impegnandosi a calendarizzare ulteriori sessioni di webinar tesi alla promozione ed assistenza al tessuto socioeconomico della regione, in un'ottica di fattiva condivisione e partecipazione di tutte le forze sociali chiamate svolgere un ruolo importante di raccordo con le Istituzioni tra cui l'Ispettorato del Lavoro si pone come strumento tecnico ed operativo.



Intanto è stato concordato già da subito che le Faq possono essere inviate direttamente dalle imprese interessate o per il tramite delle associazioni sindacali e prestatoriali all'indirizzo mail dell'ispettorato interregionale di Stefania Macchia coordinatrice del gruppo di lavoro: stefania.macchia@ispettorato.gov.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA