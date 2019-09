Crac Thomas Cook, coinvolti 200 hotel in Campania: danni per milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Settembre 2019, 07:00

Sorrento, Amalfi, Capri, Ischia, Pompei: località idolatrate dai turisti inglesi, tedeschi e francesi, principali clienti del tour operator Thomas Cook. Ecco perché, anche in Campania il fallimento dell'operatore britannico produce comunque una scia di conseguenze negative. Calcolarne l'entità, però, è ancora difficile. Oltre duecento sono gli alberghi coinvolti tra quelli associati ad Assoturismo Confesercenti, attualmente in costante contatto con l'associazione per comprendere gli sviluppi della bancarotta Thomas Cook sui turisti che li affollano in un periodo ancora a ridosso dell'alta stagione.