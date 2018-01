Credito d'imposta, spesometro e lipe: ecco i codici tributo da utilizzare per il Fisco nel 2018

Lunedì 8 Gennaio 2018, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 11:53

Il 2018 si apre con importanti novità dal punto di vista fiscale: la risoluzione numero 2/E varata dall'introduce la possibilità di utilizzare ilin compensazione presentando il modello F24 in via telematica dal 1 gennaio di quest'anno.Il credito d'imposta è finalizzato alla trasmissione delloe delle liquidazioni periodiche dell'Iva () e spetta ai contribuenti che, in attività nel 2017, nell'anno precedente non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 50mila euro. Dal 1 gennaio 2018, quindi, sono disponibili due diversiper ilda utilizzare per ottenere il credito d’imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico e l’ulteriore importo di 50 euro per l’esercizio della trasmissione telematica. Ecco quali sono:- 6881, denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”- 6882, denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.Va ricordato che il modello F24, a questo scopo, può essere trasmesso solo attraverso i servizi telematici. Come spiega poi l'Agenzia delle Entrate, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico.