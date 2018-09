Credito, presentata a Milano 24Max

Mercoledì 26 Settembre 2018, 17:12

Dall’unione di due big player del Real Estate e dell’intermediazione finanziaria, il gruppo immobiliare RE/MAX Italia e 24Finance Mediazione Creditizia S.p.A., nasce 24MAX S.p.A., una nuova realtà nel settore della mediazione creditizia.A presentarla questa mattina a Milano, nella sede centrale di RE/MAX Italia, Dario Castiglia, presidente e Co-fondatore RE/MAX Italia, Rino Moscariello, presidente di 24Finance Mediazione Creditizia S.p.A., Riccardo Bernardi - Chief Development Officer 24MAX.24MAX S.p.A., costituita lo scorso mese di luglio, è partecipata al 49% da 24Finance Mediazione Creditizia S.p.A., al 46% da Proximm S.p.A. - società detentrice del master franchise RE/MAX per l’Italia e al 5% da soci di minoranza.Il modello di business è stato elaborato attraverso il coinvolgimento di una selezione di 50 agenzie immobiliari affiliate a RE/MAX, uffici in cui operano più di 25 consulenti immobiliari e che nel 2017 hanno concluso oltre 200 transazioni immobiliari di cui il 70% finalizzate con l’intervento di un istituto di credito che ha finanziato l’operazione con un valore medio di 140mila euro.Il sistema 24MAX, che prende ispirazione dalla struttura dell’agenzia RE/MAX, avrà una struttura orizzontale che andrà a premiare l’alto profilo dei professionisti, offrendo loro commissioni altamente incentivanti e soprattutto nessun costo di gestione della struttura. Questo rappresenta ovviamente un vantaggio rispetto alle classiche società di mediazione creditizia.Per questo, 24MAX ha aperto una ricerca agenti di alto profilo ed esperienza, volta a selezionare professionisti che già operano nel settore, con una esperienza significativa. Si stima che a regime nel 2023 la rete di collaboratori 24MAX conterà circa 200 professionisti del credito, con una previsione di mutui erogati che arriverà a toccare i 550 milioni di euro.“Negli ultimi 12 anni abbiamo avuto modo di conoscere e collaborare con diverse società di mediazione creditizia e studiarne le strutture. Abbiamo visto i loro pregi ed i difetti, il loro modello di business e alla fine abbiamo identificato in 24Finance il giusto partner in grado di sposare appieno la nostra filosofia e la nostra idea di strutturare una rete di collaboratori dedicato ai clienti di RE/MAX”, dichiara Dario Castiglia.“Grazie alla presenza nell’agenzia RE/MAX di un corner presidiato da consulenti del credito 24MAX, il cliente potrà ricevere una consulenza finanziaria gratuita ed in tempo reale durante l’acquisto dell’immobile - aggiunge Rino Moscariello - Inoltre, grazie a convenzioni che stiamo sottoscrivendo con i principali gruppi bancari, saremo in grado di sottoporre comparazioni tra molteplici prodotti, questo permetterà al cliente di effettuare la scelta del mutuo più adeguato alle proprie esigenze”.“La società ha ricevuto il 21 settembre scorso la conferma di avvenuta iscrizione all’OAM ed è ora ufficialmente operativa. Nei prossimi mesi i primi collaboratori 24MAX saranno operativi all’interno delle prime agenzie RE/MAX che hanno aderito al progetto con corner dedicati. Nella prima fase i consulenti saranno inseriti in agenzie di Roma, Milano e provincia, Torino, Genova, Bergamo, Mantova e provincia, Parma, Bologna, Napoli, Ancona, Catania e Olbia”, conclude Riccardo Bernardi.