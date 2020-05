L’acquisizione, per un controvalore complessivo di 30 milioni di euro, si è realizzata con un’operazione di finanziamento in pool per complessivi 24 milioni di euro erogati da UniCredit e da Intesa Sanpaolo con la garanzia di Sace, che con Simest costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp.



Fattorie Garofalo, con sede a Capua è attiva da 60 anni nella filiera agroalimentare e, nello specifico, nel settore lattiero-caseario bufalino attraverso attività di allevamento bufalino, di trasformazione delle materie prime in mozzarella di bufala campana Dop, carni e salumi e di gestione di punti vendita. Con l’acquisizione Fattorie Garofalo punta a rafforzare la capacità produttiva con una integrazione a monte della filiera ed a consolidare la propria leadership, anche sui mercati internazionali. Il Gruppo Garofalo prevede di incrementare inoltre i punti vendita in Italia e all’estero e di rafforzare la propria presenza anche nei Paesi asiatici

