Autostrade, la lunga notte dei manager ma i Benetton gli danno piena fiducia

Domenica 19 Agosto 2018, 09:30

Chi conosce Giovanni Castellucci, ad di Atlantia, la società che controlla Autostrade, sa bene quanto sia duro, puntiglioso e perfezionista. Con se stesso e con gli altri. Poco incline al palcoscenico e ai talk show televisivi, l'ingegnere di Senigallia preferisce parlare con i fatti, metterci la faccia. E se ieri in conferenza stampa si è scusato e ha riconosciuto di non essere stato immediatamente vicino alla città, «di non essere riuscito a far percepire la vicinanza, lo strazio vissuto», non lo ha fatto per recuperare spazio mediatico, un bottino prezioso in questi tempi dominati dai social, ma perché anche questa volta, e in ritardo, come da lui stesso riconosciuto, ha voluto esporsi in prima persona. «Siamo qua ora, perché prima c'era l'emergenza da affrontare, i soccorritori al lavoro da supportare», ha spiegato. Di certo è il momento più difficile per il manager da quando, sono circa 20 anni, è nel gruppo della famiglia Benetton. E proprio dai Benetton gli è stata rinnovata la fiducia, l'invito ad andare avanti, anche per difendere i 7.500 lavoratori di Autostrade, che la messa in discussione della concessione da parte del governo, potrebbero essere a rischio. Lui del resto non si sarebbe mai tirato indietro, sopratutto ora, sopratutto adesso che il governo chiede un capro espiatorio. Perché la missione è ricostruire, dopo aver aiutato i parenti delle vittime, gli sfollati. «Spetterà quindi alla magistratura - dice ancora in conferenza stampa - accertare come sono andati i fatti, trovare i responsabili. Spero facciano presto e che vadano in profondità». Chi ha sbagliato, è evidente, pagherà.