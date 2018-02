Da Napoli alla conquista di Croazia e Cipro: ecco il nuovo gommone Mv Marine 25 Gran Turismo

Domenica 25 Febbraio 2018, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2018 11:22

Il cantiere napoletano Mv Marine alla conquista dei Boat Show in Croazia e Cipro con il nuovo modello MV 25 GT. Un nuovo gommone, con soluzioni inedite per il brand Mv Marine, è in esposizione a Zagabria al Boat Show che si conclude oggi abbracciando il mercato dell'Adriatico e Nord Europa. La linea del nuovo 7 metri è decisamente sportiva, ma nel contesto resta elegante e sobria, da cui ne deriva il nome di 25 GT “gran turismo“. La carena ha le stesse linee d’acqua dei modelli di produzione, apprezzata da sempre per il comfort di navigazione, per i bassi consumi e per rendere il battello sempre asciutto anche con mare mosso. Tante le novità previste nel 25 GT, come i due divanetti ad U per avere ampi spazi di seduta a poppa e prua, che possono essere trasformati come prendisole. Con questa soluzione si può avere il tavolo sia nel divano di prua, sia in quello di poppa. La console è uno dei pezzi forti di questo modello, ha un design raffinato, con una linea armoniosa e slanciata verso il pilota, consente una perfetta visione degli strumenti di bordo, la stessa è completa di seduta, dove trova spazio il frigo di bordo. Per il pilota c’è un comodo poggia reni, che funge anche da gavone. Nel divano ad U di poppa, ci sono molti posti a sedere, con sottostanti comodi gavoni, con apposito tavolo si ottiene una di un'ampia zona living per la vita di bordo. Altra soluzione interessante, il passaggio dedicato per la discesa in acqua, senza dover scavalcare il divano per raggiungere le pedane del bagnasciuga.“MV 25 Grand Turismo, così come gli ultimi modelli, è progettato per essere modulare, con possibilità di avere più soluzioni della coperta, in modo da assecondare le esigenze del diportista e di competere su un più ampio mercato, che non è solo quello del Mediterraneo - Illustra l'ingegnere Vincenzo Nappo, fondatore della MV Marine - questa unità pur avendo ampi spazia a bordo è omologata per solo 7 metri, per risponde pienamente anche alle esigenze del mercato francese ed Adriatico. Dunque una linea più aggressiva, che segue il design della serie Mito, punto di riferimento nel comparto dei Rib, con una diversa impostazione della coperta, in termini di spazi ed interni, ma allo stesso tempo più comoda per garantire confort per delle lunghe navigazioni, da costa a costa”. La tecnologia costruttiva è quella solita della MV Marine, dove la qualità dei materiali utilizzati, le innovative tecniche costruttive (infusione, sandwich, RTM light), il grado di rifinitura, sono l’essenza di ogni singolo elemento con cui è realizzato un battello MV 25 GT. Stile ed eleganza italiana che, dopo la tappa in Croazia, si preparerà per il Boat Show di Cipro previsto a maggio. “Stiamo intensificando la presenza commerciale in Europa - continua Nappo - Francia, Croazia, Grecia, Spagna stanno rispondendo in modo entusiasmante, garantendo commesse non solo da queste Nazioni ma anche dall'America. Continueremo dunque su questo percorso, mantenendo come tappa espositiva in Italia naturalmente il Salone Nautico di Genova".