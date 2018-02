Mercoledì 28 Febbraio 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 12:38

La politica industriale di sviluppo viene ora affiancata da una politica industriale di protezione. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda annuncia lo stanziamento di un miliardo e 50 milioni di euro per gestire reindustrializzazioni da parte del Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica. "Oggi il Cipe - spiega il ministro - ha deliberato 200 milioni per il fondo per il contrasto alle delocalizzazioni e 850 milioni per i contratti di sviluppo: un miliardo e 50 milioni per gestire i processi di reindustrializzazione, le transizioni e le crisi industriali. La politica industriale di sviluppo rappresentata da Impresa 4.0, dal piano straordinario Made in Italy e dalla Strategia Energetica Nazionale - aggiunge Calenda - viene ora affiancata da una politica industriale di protezione per i lavoratori e le aziende spiazzate da innovazione tecnologica e globalizzazione".