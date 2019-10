Dazi e Brexit, le borse europee precipitano: Milano -2,87%, Londra -3,23%, Parigi -3,12%

La Borsa di Milano chiude in forte calo, in linea con gli altri listini europei con i timori per i dazi, una Brexit senza accordo ed il taglio delle stime del Pil della Germania. L'indice Ftse Mib cede il 2,87% a 21.298 punti.

Le Borse europee chiudono pesanti con i timori di dazi americani sui beni del Vecchio continente e le paure di una brexit senza accordo dopo l'ultimatum del premier britannico all'Ue. Crea preoccupazione anche il taglio delle stime del Pil della Germania. Sul fronte valutario soffre la sterlina mentre il l'euro sul dollaro è stabile a 1,0958 a Londra. In profondo rosso Londra (-3,23%), Parigi (-3,12%), Francoforte (-2,76%) e Madrid (-2,77%).

Mercoledì 2 Ottobre 2019

Mercoledì nero per leeuropee.