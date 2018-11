CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Novembre 2018, 11:07

ROMA La fase transitoria è terminata. E il giro di vite voluto dal governo Conte per limitare l'abuso dei contratti a termine è pienamente operativo. Il decreto dignità, approvato dal Parlamento a inizio agosto, entra a pieno titolo nei rapporti tra azienda e lavoratori promettendo di modificare e destrutturare profondamente l'impianto del Jobs Act introdotto dal centrosinistra nella scorsa legislatura. La norma è molto ampia ma il nucleo centrale si basa sulla stretta nei confronti del ricorso ai contratti a termine. Il provvedimento varato da Palazzo Chigi restringe infatti le finestre per il ricorso al tempo determinato: le proroghe scendono da 5 a 4, le causali partono già dopo 12 mesi e i rapporti non possono durare più di 24 mesi in tutto, dai precedenti 36, con l'aggravio dello 0,5% dell'aliquota contributivo ad ogni rinnovo. Una penalizzazione, quest'ultima, che non si applica ai contratti di colf e badanti. Tra l'altro, se il contratto a termine supera i 12 mesi il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. Inoltre aumenta l'indennità prevista dai contratti a tutele crescenti (si passa da 4 a 6 mensilità come minimo e da 24 a 36 come massimo). Aumentate anche le indennità in caso di offerta conciliativa per i licenziamenti illegittimi. Ora si va da un minimo di 2 a un massimo di 27. E, secondo l'accusa delle opposizioni, è bastata questa fase a bloccare il mercato del lavoro. Per spingere le aziende ad assumere in pianta stabile, il decreto dignità prevede che i contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, non possano superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda.