Sul rapporto Banche-Imprese e sulle novità previste dal recente decreto liquidità, ecco il Webinar promosso dal Comitato Odcec NA2024 che si terrà oggi 9 aprile.Per la Banca di Credito Popolare interviene Felice Delle Femine, direttore generale, sul ruolo che le banche stanno svolgendo in questo contesto e sulle misure che la Bcp ha adottato a sostegno dell’economia per dare supporto in un momento difficile alle imprese e alle famiglie.