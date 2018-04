Design week, opening e attesa: domani al via l'edizione 2018

Lunedì 16 Aprile 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a MilanoÈ la settimana del design. Già oggi a Milano i primi opening del FuoriSalone e domani l'inaugurazione del Salone del Mobile.Cinque le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea, alla Fiera Milano-Rho, fino a domenica 22 aprile (con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico). Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo – suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico: Tradizione nel Futuro, Design e xLux – scenderanno in campo con le biennali EuroCucina – e il suo evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) – e Salone Internazionale del Bagno, e con il SaloneSatellite.1.332 sono invece gli eventi previsti nel FuoriSalone che invaderanno tutta Milano.Dati positivi per il settore dell'arredamento e nel 2017 a tirare la volanta sono stati i consumi interni: secondo le stime dell'ufficio studi di Federlegno-Arredo «una spinta ulteriore alla domanda dei beni è giunta dalle iniziative fiscali ancora attive: bonus mobili e bonus ristrutturazioni».