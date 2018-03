Sabato 17 Marzo 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 16 Marzo, 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti aziendali e territoriali per la detassazione dei premi di produttività al lumicino nel Mezzogiorno. Lo segnala il ministero del Lavoro, spiegando che alla data di ieri sono state compilate 30.979 dichiarazioni di conformità e i contratti ancora attivi sono 9.839. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica delle aziende che hanno depositato i 30.979 moduli, il 78% è concentrato al Nord, il 16% al Centro e solo il 6% al Sud.L'analisi per settore di attività economica evidenzia come il 58% delle dichiarazioni si riferisca ai servizi, il 40% all'industria e il 2% all'agricoltura. Per quanto riguarda la dimensione aziendale, il 53% ha un numero di dipendenti inferiore a 50, il 32% ha un numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e il 15% ha un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.Delle 9.389 dichiarazioni di conformità riferite a contratti tuttora attivi, 7.790 sono riferite a contratti aziendali e 1.599 a contratti territoriali. Inoltre 7.400 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 5.423 di redditività, 4.649 di qualità, mentre 1.387 prevedono un piano di partecipazione e 3.870 prevedono misure di welfare aziendale. Per quanto riguarda la loro distribuzione geografica: 75% sono al Nord, 17% al Centro, 8% al SudPer settore di attività economica la distribuzione è, invece, 59% servizi, 40% industria e 1% agricoltura. Per dimensione aziendale, il 51% riguarda aziende con meno di 50 dipendenti, il 34% aziende con 100 o più dipendenti, mentre il 15% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.