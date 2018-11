Deutsche Bank: perquisiti sei uffici per sospetto riciclaggio

Giovedì 29 Novembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 12:04

Perquisizioni in alcuni uffici della Deutsche Bank in Germania. La banca è coinvolta nelle indagine sull'inchiesta di riciclaggio di denaro sporco nell'ambito dei Panama Papers. Il tribunale tedesco ha ordinato la perquisizione di sei locali della Deutsche Bank, l'accusa è che la banca abbia «aiutato i clienti a creare società in paradisi fiscali» per riciclare denaro.«Stiamo collaborando a pieno con le autorità. Maggiori dettagli saranno comunicati appena noti», si legge in un comunicato del colosso finanziario tedesco.Nel frattempo il titolo in Borsa perde il 2,8%.