Dirigenti pubblica amministrazione, stop aumenti con assenteisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun aumento di stipendio per i dirigenti pubblici se negli uffici che sono chiamati a guidare si registrano tassi di assenteismo troppo elevati. Contemporaneamente sarà applicata una stretta sui concorsi ad personam, in modo tale che l'assegnazione degli incarichi ai capi delle Pubbliche amministrazioni avvenga in modo più trasparente rispetto a quanto accaduto finora. Due novità emerse a poche ore dalla presentazione del prima bozza del nuovo contratto della dirigenza pubblica, oggi sul tavolo della trattativa tra l'Aran, l'agenzia che si occupa dei negoziati per conto del Governo, e i sindacati. Il documento - anticipato dall'Ansa - riguarda 6.700 dirigenti della Pa, su un totale di 150mila capi pubblici, ovvero coloro che lavorano nelle amministrazioni centrali: ministeri, presidenza del Consiglio, Inps, agenzie fiscali ed altri enti. Il rinnovo contrattuale con i relativi aumenti in busta paga - bloccato dal 2010 e poi interrotto da una sentenza della Corte costituzionale - ha già interessato una fetta consistente dei dipendenti.