Draghi: «In Italia le parole del governo hanno creato danni: aspettiamo ancora i fatti»

In Italia da parte degli esponenti di governo «negli ultimi due mesi le affermazioni sono cambiate» più volte, «ora aspettiamo fatti, che sono la legge di bilancio e la successiva discussione parlamentare. A quel punto gli investitori si faranno la loro idea: purtroppo però abbiamo visto che le parole hanno creato danni con una crescita dei rendimenti» che hanno colpito «sia le famiglie che le imprese». Lo sottolinea il presidente dell'Eurotower Mario Draghi in conferenza stampa, ricordando come finora a Roma premier e ministri «hanno detto che l'Italia rispetterà le regole». In ogni caso, ha concluso, finora «ci sono stati impatti limitati sugli altri paesi» per via della situazione italiana.

Il presidente della Bce Mario Draghi si è detto d'accordo con il suo predecessore Jean-Claude Trichet nella valutazione sui pericoli del debito ma «nell'Eurozona - spiega in conferenza stampa - le cose sono leggermente differenti». Draghi ricorda come «il debito è alto ma quello privato è in realtà diminuito. La riduzione della leva finanziaria è stata significativa» e i bilanci di famiglie, banche e imprese oggi «sono molto più forti». «Questo - ribadisce - è il motivo per cui diciamo che i paesi con un elevato debito pubblico dovrebbero essere i primi a ricostruire lo spazio fiscale, approfittando dei bassi tassi di interesse».

«Nel complesso credo invece che l'aggregato dei paesi dell'Eurozona abbia usato bene il Qe perchè la crescita è aumentata ovunque, è calato il tasso di dispersione e il mercato occupazionale è migliorato ovunque e continua a migliorare», ha sottolineato il presidente della Bce. E ha aggiunto: «Se la donanda è relativa invece se i paesi hanno sfruttato bene il Qe per ridurre il debito e migliorare la situazione fiscale allora certamente la risposta è che devono farlo, devono approfittare di questi condizioni per ricostituire i buffer fiscali e abbassare i tassi».

Giovedì 13 Settembre 2018, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 17:34

