Quali sono le regioni più votate all'export? La Campania si conferma territorio con il più alto numero di imprese che esportano attraverso eBay, seguita da Lombardia, Puglia e Sicilia. Sono proprio i territori dove il tasso di disoccupazione è più alto e l'imprenditorialità tradizionale stenta a decollare che l'eCommerce ha l'impatto più forte: Campania, Sicilia e Puglia, insieme a Basilicata e Calabria, sono anche le regioni dove le pmi su eBay hanno i tassi di crescita maggiori e dove si registrano i numeri più alti per presenza di venditori online. Per quanto riguarda il settore merceologico che ha più successo all'estero, il primato va ai ricambi e accessori per auto e moto.



Proprio in questo settore opera Valeria Fili, fondatrice e titolare del negozio eBay RdC Ricambi auto, specializzata nella vendita di ricambi e accessori per auto, con sede a Ragusa ma che fin dalla sua fondazione nel 2006 ha iniziato ad esportare prodotti in tutta Europa. «Oggi l'export rappresenta il 50% del nostro fatturato ed è stato un elemento imprescindibile fin da subito, tanto che abbiamo iniziato a vendere in altri Paesi europei con canali dedicati quasi in concomitanza con l'avvio dell'attività. All'estero vendiamo prodotti che in un preciso momento e in una precisa area geografica sono difficili da reperire, e prodotti Made in Italy che, offrendo un ottimo rapporto tra qualità, design e prezzo, sono molto richiesti e apprezzati negli altri Paesi», racconta Valeria Fili.



«I dati sull'export ci permettono di capire il valore aggiunto che la nostra piattaforma e il commercio online rappresentano per le imprese italiane. Chi esporta online registra infatti numeri molto positivi in termini di volumi e destinazioni che riesce a raggiungere. I mercati esteri rappresentano un enorme potenziale per il made in Italy e per questo lavoriamo per far sì che le imprese italiane possano aprirsi sempre di più al mondo, mantenendo la propria identità e integrando con successo il canale online e quello offline», afferma Sara Cendaroni, head of trading and sales di eBay in Italia.

