Eccellenze Campane partner di Casa Italia alle Olimpiadi Invernali

Giovedì 8 Febbraio 2018, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 18:20

Eccellenze Campane fornitore ufficiale di Casa Italia alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Il polo enogastronomico partenopeo, che fa capo a Paolo Scudieri (Adler Group), rinnova il suo impegno per il mondo dello sport come "official supplier" della spedizione tricolore durante la ventitreesima edizione dei giochi in programma da domani fino al 25 febbraio. Dopo i giochi europei di Baku, i mondiali di calcio in Brasile del 2014, la Supercoppa italiana di Doha, la Coppa Davis di Napoli e i Giochi olimpici di Rio de Janeiro, la società sigla così una nuova partnership con il comitato olimpico nazionale italiano. L'azienda - che ha sede a Napoli, Londra, Milano e prossimamente anche a Roma - sta intanto studiando una nuova apertura nell'hinterland milanese, dopo quella di Brera avvenuta a metà dicembre. L'inizio è stato più che soddisfacente, tanto da spingere l'imprenditore napoletano a preparare le basi per un secondo step in terra lombarda dove portare il meglio del cibo made in Campania, come le alici di Cetara, i pomodori San Marzano e il piennolo.