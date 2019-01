Ecco perché in 120.000 hanno scelto i saldi «griffati» del Centro McArthurGlen di Marcianise

Martedì 15 Gennaio 2019, 14:10

Si chiude con numeri da capogiro la prima settimana di saldi alla Reggia Designer Outlet. In 120.000 hanno scelto di dedicarsi una giornata di shopping e benessere al Centro McArthurGlen di Marcianise (CE). Italiani ma anche tanti turisti, soprattutto francesi, tedeschi e russi, che negli anni hanno raggiunto un numero sempre più interessante, facendo registrare un incremento costante del 10%. Il dato nazionale, che mette insieme il numero di visitatori di tutti i Centri McArthurGlen italiani durante la prima settimana di saldi rivela 625.000 presenze con un incremento del 6,5% rispetto allo scorso anno.L'opportunità di scegliere tra tanti brand proposti dai 140 negozi, le imperdibili occasioni di acquistare finalmente il capo e l’accessorio tanto desiderati o, persino, di cambiare guardaroba, non è l’unico motivo che ha reso La Reggia Outlet centro di riferimento dello shopping in Campania. Il dato è stato rivelato da alcune interviste fatte alle persone che la prima settimana di saldi sono state a La Reggia Designer Outlet. Tra i brand più amati, anche quest’anno, si confermano Polo Ralph Lauren, Nike, Guess, Adidas, Timberland, Levi’s e Calvin Klein. E non è mancato chi ha raggiunto il Centro solo per l’unico flagship store Karl Lagerfled del Sud Italia.“Per noi è un rito - ammette Maria, in compagnia di tre amiche -. Raggiungiamo La Reggia Outlet dalla Costiera Sorrentina, in occasione dei saldi estivi e invernali e trascorriamo qua una giornata di puro benessere. Arriviamo all'orario di apertura e andiamo via quando il Centro chiude. Passeggiamo tra i viali alla ricerca di quello che piace a ognuna di noi, pranziamo e ceniamo anche qua. Torniamo a casa felici, con tanti desideri esauditi!”.“Insieme alla mia fidanzata, abbiamo scelto di venire in settimana – racconta Pierluigi –. Da liberi professionisti, abbiamo la fortuna di poter gestire il nostro tempo e la passeggiata è stata piacevole. Io sono arrivato alla Reggia Outlegt per Polo Ralph Loren, lei per Karl Lagerfeld, ma poi siamo entrati e abbiamo acquistato anche in altri negozi”.“Guarda quante shopper – Rossella, in compagnia della sorella, mostra fiera i suoi acquisti –. Vestiti, accessori e trucchi: non ci siamo fatte mancare niente! Nessuna di noi due guida. Siamo partite da Napoli con la navetta e l’investimento di 10 euro A/R è valso davvero tutto. Siamo contente! Siamo clienti affezionate del Centro. Troppe occasioni da non perdere!”.