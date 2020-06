Ecobonus 110%, nel decreto rilancio detrazioni per l'acquisto di condizionatori. Ma non sono per tutti

Superbonus del 110%

Con il Decreto Rilancio, il governo ha previsto una serie di detrazioni per opere di riqualificazione energetica e antisismica che possono avvalersi delper tutte le spese sostenute, e indicate nel decreto, nel periodo che va dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.Tra le migliorie di risparmio energetico considerate dal Decreto, rientra anche l'acquisto di, utili cioè sia per rinfrescare gli ambienti durante i caldi mesi estivi, sia per riscaldare gli stessi nei lunghi mesi d'inverno. Ma per ottenere il% in caso di acquisto di nuovi condizionatori , sono previste una serie di condizioni ulteriori, o meglio di interventi per migliorare la classe energetica dell'edificio:- Sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un costo massimo di 30.000 euro per ogni unità abitativa;- Isolamento termico (cappotto termico) per un tetto di spesa di 60.000 euro per ogni unità abitativa;- Per unità familiari, in base alla sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un tetto di spesa al massimo di 30.000 euro.Anche se lo sconto è minore, nellasono state confermate ulteriori misure che compensano la spesa sostenuta per impianti di condizionamento , per l'acquisto di un climatizzatore a pompa di calore , che può essere utilizzato sia per la climatizzazione estiva che invernale, ad alta efficienza energetica. L'importo massimo di spesa che si può detrarre al 65% ammonta a 46.154 euro, da dividere indi pari importo. Lo sconto è fruibile anche da chi non ha in progetto una ristrutturazione edile, ma attenzione perché la detrazione al 65% non viene applicata sull’acquisto di deumidificatore d’aria climatizzatore a basso consumo energetico, termopompa.Confermato anche ildelle spese sostenute, solo nel caso di interventi di ristrutturazione parziale o totale dell'abitazione, con un importo massimo di spesa detraibile fino a 96.000 euro, da dividere in 10 rate per 10 anni di pari importo.Mentre è confermata anche ladelle spese per l'acquisto di un condizionatore in sostituzione di un vecchio impianto con uno ad efficienza energetica a pompa di calore , pur senza aver eseguito lavori di ristrutturazione. In questo caso il 50% prevede un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, soldi che saranno restituiti in dieci rate di uguale importo nell'arco di dieci anni.E sono molto i modelli di condizionatori d'aria a pompa di calore , che è possibile trovare sul sito di Amazon Ariston Prios R32 , 12000 BTU, Climatizzatore Monosplit WI-FI Ready, classe di efficienza energetica A++, elevata silenziosità, funzione auto pulente, sensore perdite di refrigerante, compatibile con kit wi-fi per gestione da app. Samsung Senza Vento Plus , prodotto creato con tecnologia di ultima generazione, livello di rumorosità dell'unità interna: tra 19 dB e 38 dB, funzioni condizionatore: raffreddamento e riscaldamento. Climatizzatore Hisense Easy smart, 12000 Btu, Classe energetica A++, Tecnologia DC Inverter, gas ecologico R32Pompa di calore + Deumidificatore / Riscaldamento e Raffreddamento, Monosplit, Garanzia 3+5 anni. Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA , climatizzatore Inverter, Monosplit, Pompa di Calore, dimensioni compatte e design, classe di efficianza energetica A+ sia in raffreddamento che in riscaldamento.