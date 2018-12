Ecotassa, Fca contro il governo e Pomigliano trema: «Rivedremo il piano Italia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Dicembre 2018, 07:00

«C'è preoccupazione a Pomigliano», dice Giuseppe Terracciano, segretario regionale campano della Fim Cisl. L'emendamento sulla misura bonus-malus, la cosiddetta ecotassa, trova un muro pressoché compatto tra lavoratori e sindacati. Anche la Fiom, che pure non ha mai firmato gli accordi del 2010, quelli dell'ormai arcinota svolta nata proprio a Pomigliano, ha preso posizione come le altre sigle. E anche questo la dice lunga sulle fortissime perplessità che questo provvedimento ha generato: si rischia seriamente di mandare all'aria un piano di investimenti da 5 miliardi di cui più della metà tra Cassino, Pomigliano e Melfi, l'ultimo possibile in uno scenario delicato come quello del settore auto in Italia. Mi chiedo se il governo lavora per rafforzare l'industria al Sud o per seppellirla, insiste Terracciano.