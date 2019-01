Ecotassa, indotto a rischio crisi: tremano anche gli operai Fca di Pomigliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Gennaio 2019, 10:00

Nel 2017 avevano fatto il botto, 5 miliardi di euro incassati per l'esportazione dei loro pezzi, molti di più di quanti ne avevano dovuto spendere per l'import dei materiali necessari a produrli. Oggi il futuro degli imprenditori della componentistica auto, fiore all'occhiello del made in Italy industriale, sembra tutt'un'altra cosa: la decisione di Fca, il loro committente numero uno, di ripensare al piano di investimenti da 5 miliardi annunciato nemmeno un paio di mesi fa li ha messi di nuovo in fibrillazione. Tutta colpa dell'ecotassa che in una stagione già delicata per via della contrazione del mercato, non solo italiano, è diventata una sorta di benzina sul fuoco. E a tremare di più rischiano di essere gli imprenditori automotive del Sud giacché gran parte di quell'investimento dovrebbe essere destinato a Cassino, Pomigliano e Melfi, poli di eccellenza del marchio anche nel mondo. In particolare per lo stabilimento campano, i dubbi che il piano Manley aveva in gran parte spazzato via sono riemersi in queste ore giacché senza la nuova missione produttiva, la realizzazione cioè del mini-Suv dell'Alfa e la produzione della Panda ibrida, gli spazi di ottimismo per le prospettive del Vico si riducono sensibilmente. Del miliardo previsto rischiano di rimanere solo spiccioli, insomma.