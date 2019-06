Edreams, il gruppo del turismo on-line, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 70 dipendenti della sede di Milano su un organico di 78 persone. L'annuncio è stato dato ai sindacati l'altro giorno. Alla base della decisione una riorganizzazione che porterà ad esternalizzare diverse attività in Est Europa per ridurre i costi. La società spagnola però ha precisato che è vero che il servizio clienti verrà esternalizzato, ma la sede resterà aperta.

In una nota il gruppo spiega che di aver «presentato una proposta, da sottoporre a consultazione, per ristrutturare le funzioni di servizio clienti attualmente in corso a Milano, la cui sede resterà aperta. Il gruppo punta a

portare avanti questo processo in stretta collaborazione con i dipendenti e i loro rappresentanti sindacali al fine di trovare la soluzione più adatta». La riorganizzazione comporta che «le attività tradizionali del servizio clienti della società saranno gestite da società partner best-in-class».

