Dopo la maxi-commessa cinese di oltre 120 milioni di euro per 26 elicotteri, Leonardo incassa altri tre ordini per 17 velivoli in Europa del valore complessivo di 140 milioni durante la manifestazione Heli-Expo, che oggi chiude i battenti a Las Vegas. Lo comunica l'ex Finmeccanica, che produce elicotteri AgustaWestland nello stabilimento di Benevento.I contratti comprendono un mix di tutti i modelli commerciali. Sette unità per elisoccorso, delle quali tre Aw139 e quattro Aw169, saranno impiegate in Europa. Uno degli Aw169 in particolare è destinato all’operatore britannico Specialist Aviation Services, che ha già ricevuto sette elicotteri dello stesso modello e intende portare a dodici, in futuro, la propria flotta.La società tedesca HeliService International ha, a sua volta, ordinato un terzo Aw169 per trasporto off shore a supporto dell'industria dell’energia eolica per operazioni nel Mare del Nord. I primi due elicotteri ordinati nel 2015 e nel 2016, oggi già in servizio, sono stati i primi Aw169 acquistati in Germania e i primi per questo impiego.Cresce anche la presenza sul mercato dell'oil&gas grazie a un contratto per un Aw139 e un'opzione per un ulteriore velivolo firmato dall'operatore indonesiano Travira Air. Si tratta del quarto elicottero di questo tipo acquistato dal cliente nel Paese del Sud-Est asiatico.Un Aw109 GrandNew e un Aw109 Trekker sono stati ordinati da Sloane Helicopters, distributore di elicotteri di Leonardo nel Regno Unito, con all'attivo vendite per 75 elicotteri nel Paese. Un ulteriore Aw109 GrandNew è stato ordinato in Giappone dal distributore ufficiale Kaigai Aviotech, mentre un Aw139 sarà utilizzato in Spagna per compiti di trasporto passeggeri. In Argentina la società Flight Express ha acquistato un Aw119Kx e un Aw169 per trasporto executive.