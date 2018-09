Energia, l'Italia ritira la firma dal regolamento sul mercato interno europeo

Giovedì 13 Settembre 2018, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 12:48

L'Italia ritira la propria firma dal Working Paper 10008/2018 sul Regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica. Lo ha annunciato Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ha spiegato che il governo si vuole concedere più tempo per approfondire e rimodulare le proprie posizioni. «Ci siamo fermati perché riteniamo sia necessario valutare, in termini di impatto, se siano più convenienti meccanismi flessibili di capacity o una riserva strategica sul modello tedesco che, anche se attiva solo nei picchi di domanda, possa comunque causare danni alla salute dei cittadini».«Qualora si reputasse necessaria l'introduzione di meccanismi di regolazione delle capacità a livello di Stati Membri, per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, riteniamo che questi ultimi vadano indirizzati ad impianti che rispettino, quanto più possibile, standard emissivi tali da tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente», ha aggiunto il sottosegretario.