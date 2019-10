Ue: «L'Italia trascura il Sud, cambiate o stop ai fondi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Ottobre 2019, 07:00

Bruxelles fa e Roma disfa. L'Unione europea impegna decine di miliardi di euro per il Mezzogiorno - come per la Polonia, la Romania, la Spagna e le altre aree deboli - ma Roma vanifica gli sforzi per la coesione tagliando gli investimenti ordinari al Sud. Accuse gravissime, seguite dall'avvertimento di uno stop ai fondi se non si cambia rotta; parole messe nero su bianco in una lettera spedita all'Italia e annunciata ieri dal direttore generale della politica regionale della Commissione, Marc Lemaitre. Un alto burocrate comunitario, lussemburghese con il cuore che batte per il Mezzogiorno, avendo sposato vent'anni fa una abruzzese, grazie alla quale Marc ha imparato un eccellente italiano.