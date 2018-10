Eurostat, inflazione in aumento nell'Eurozona

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 13:18

Inflazione in aumento in tutta l'eurozona: ha raggiunto a settembre il 2,1% in crescita dal 2% di agosto. È quanto rende noto l'Eurostat, confermando così la stima flash di fine settembre.Un dato negativo se si confronta con il tasso di inflazione dell'anno precedente che è stato dell'1,5%. I tassi più bassi dell'inflazione si sono registrati in Danimarca (0,5%), in Grecia (1,1%) e in Irlanda (1,2%). I più alti invece in Romania (4,7%), Ungheria (3,7%) e in Bulgaria (3,6%). In Italia il tasso è sceso all'1,5% dall'1,6 di agosto.A pesare di più sull'inflazione sono stati i seguenti settori: l'energia (+0,90 punti percentuali), poi i servizi (+57 punti percentuali), alimentari, alcolici e tabacco (+0,51 punti percentuali) e infine i beni industriali non energetici (+0,08 punti percentuali).