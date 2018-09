CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Settembre 2018, 11:30

Fallimento del polo internazionale delle manutenzioni aeronautiche di Capodichino: sono tutti salvi i 174 lavoratori ex Alenia messi in cassa integrazione a zero ore dalla new company controllata da Atitech. Firmato all'Unione degli Industriali di Napoli il secondo accordo di ricollocazione negli impianti campani di Leonardo Pomigliano, Nola, Fusaro e Giugliano dei 72 addetti della new company Atitech ex Alenia Capodichino che restavano da salvare dal licenziamento dopo il clamoroso flop del progetto del polo internazionale delle manutenzioni aeronautiche nell'impianto ex Alenia ubicato nel perimetro dell'aeroporto partenopeo. Un piano firmato nel marzo del 2015 dal patron di Atitech Gianni Lettieri, al quale era stata ceduta la fabbrica napoletana di Alenia. Ma il progetto è fallito praticamente sul nascere determinando l'ingresso in cassa integrazione di tutti i lavoratori coinvolti.