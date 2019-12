Ex Ilva, il Riesame si esprime il 30 dicembre, ma il giudice dà ordini di sequestro al custode

Il giudice penale di Taranto Francesco Maccagnano tira dritto sulla ex Ilva e, dopo aver disposto lo spegnimento da oggi venerdì 13 dell’Altoforno 2, ordina che «dal14 dicembre non si possa svolgere alcuna attività in contrasto con le esigenze cautelari». In un provvedimento che Il Messaggero.it è in grado di pubblicare, emesso nelle ultime ore, il giudice Maccagnano dispone che la custode giudiziaria Barbara Valenzano «fornisca entro il 17 dicembre informazioni in ordine alle modalità di custodia dell’ Altoforno in sequestro».

Intanto i commissari hanno presentato ricorso al Riesame che si pronuncerà il 30 dicembre, mentre il giudice ha fissato lo spegnimento entro il 17 dicembre.

