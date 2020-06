Export, che tonfo! Nel 2020 crollo del 12%, due anni per recuperare

Bruno Nardelli, napoletano, ad di Liu Jo Luxury, l'azienda del gruppo Liu Jo che produce gioielli ed orologi (100mila pezzi venduti dalla nascita del brand) cerca di fare buon viso a cattivo gioco: «Avevamo ordini per il 2020 nel mondo che avrebbero portato la nostra quota di export al 40% del fatturato. Con la pandemia abbiamo azzerato un quadrimestre. Il futuro? Puntare ad un mix tra reti di vendita tradizionali e digitali». Nardelli, come tantissimi altri imprenditori italiani dell'export prova a reagire. Lo tsunami Covid-19 ha stravolto progetti e prospettive di quasi tutti i settori produttivi, i nuovi budget sembrano sempre più legati a e-commerce e tecnologie innovative. C'è poco tempo e bisogna affrontare una svolta senza precedenti: sei mesi fa, i veri incubi per le imprese italiane che esportano si chiamavano Brexit, dazi Usa, frenata della Germania. Raggiunti a fine 2019 i 480 miliardi di valore (44 dei quali solo con i prodotti delle filiere agroalimentari), confermata la quota del 33% del Pil nazionale, rinviato al 2021 l'obiettivo di raggiungere i 500 miliardi di beni esportati, il made in Italy nel mondo si consolava con un incremento annuale del 3,2%. Piccolo, leggermente inferiore alle aspettative, ma niente affatto da buttare considerate le incognite economiche europee e transoceaniche.

LEGGI ANCHE Stati generali, ecco il piano per il rilancio

Sei mesi dopo, è cambiato tutto. Sotto i colpi dell'epidemia anche l'export 2020 è precipitato: meno 12% rispetto al 2019 secondo le previsioni Ice-Prometeia, con il ritorno al segno più spalmato nel prossimo biennio, virus permettendo. Il tonfo suddiviso in misura più o meno analoga tra Nord e Sud (la Campania perderà ad esempio il 12,6%) con picchi però in alcune province del Nord, tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, quasi catastrofici (si è parlato anche di 138 miliardi di valore a rischio in queste aree). Ma anche il Mezzogiorno non ne uscirà indenne nonostante il peso dell'export sia nettamente inferiore rispetto al resto del Paese. Il fatto è che in rapporto al Pil dell'area, le esportazioni incidono in misura maggiore, al punto da riuscire persino a compensare in gran parte il calo della domanda interna di consumi. Se è vero infatti che le performances di alcune filiere, come lagroalimentare e il farmaceutico, favorite loro malgrado dalla situazione contingente, hanno tenuto su regioni come la Campania e la Calabria, è altrettanto vero che in altre realtà il colpo inferto dal Covid-19 e dal lockdown è stato e forse rimarrà devastante. È il caso ad esempio di Sardegna e Sicilia il cui export poggia prevalentemente sui prodotti petroliferi, da mesi praticamente invenduti ancorché già penalizzati dalla crisi economica internazionale iniziata nel 2019: parliamo rispettivamente dell'82% e del 52% sul totale delle esportazioni delle due isole. Ma scenari non meno preoccupanti riguardano anche Basilicata e Molise dove il comparto degli autoveicoli (con il polo di Melfi di Fca e quello di Isernia con DR) copre rispettivamente il 78% e il 46% dell'export locale. Il blocco delle esportazioni (e delle immatricolazioni) è stato l'effetto forse meno visibile ma sicuramente assai pesante del fermo prolungato degli impianti.



È la conferma, come ha scritto l'Istat, che «la contrazione sia congiunturale sia tendenziale degli scambi commerciali con l'estero è stata di un'entità mai registrata dalla nascita nel 1993 del mercato unico europeo». Per dare un'idea di ciò che è successo, basta ricordare che ad aprile, in piena pandemia, il solo commercio italiano con i Paesi extra Ue aveva prodotto un saldo negativo tra export e import di 148 milioni di euro rispetto ai circa 3 miliardi di saldo attivo dell'aprile 2019.

Oggi rischiano tutti, anche chi opera nel food che come detto ha mantenuto margini di export importanti anche in questi mesi: «Lo stop del traffico aereo in tutto il mondo ha sicuramente compromesso le nostre esportazioni soprattutto nei Paesi extra Ue, soprattutto dice Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campa dop -. Per i Paesi Ue si ricorre sempre di più al trasporto su gomma: il costo è maggiore, certo, ma la disponibilità mostrata dalle nostre aziende a sostenere questa ripresa del mercato riesce a coprire la maggior parte delle spese».

LEGGI ANCHE Fca Pomigliano, torna in fabbrica il 70% dei dipendenti

C'è anche un problema di prezzi, dunque, dietro l'angolo. Crollati, ad esempio, quelli della filiera del parmigiano reggiano per la chiusura dei mercati, si corre il rischio che prodotti di imitazione già messi all'indice sui mercati stranieri (il caso del parmesan è il più noto) tornino alla ribalta. «L'italian sound negli Stati Uniti ad esempio ha valori importanti, parliamo di un terzo quasi del totale dell'export italiano: il pericolo che i consumatori locali si facciano attrarre specialmente in questa fase da prodotti di minore qualità ma di costo più basso è reale», dice Riccardo Monti, già presidente dell'Ice. Il governo ha appena annunciato un piano straordinario da 1,4 miliardi per sostenere e riposizionare le esportazioni italiane nel mondo, su input in particolare del ministro degli Esteri, Di Maio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA