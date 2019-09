I fondi chiedono il fallimento di Moby

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Settembre 2019, 07:00

È una guerra senza esclusione di colpi quella che si sta combattendo tra alcuni hedge fund e Vincenzo Onorato, il vulcanico armatore al timone del gruppo Moby-Tirrenia. Una guerra che rischia di avere strascichi importanti: i possessori di un bond da 300 milioni di Moby, con scadenza 2023, infatti, hanno presentato tutti insieme istanza di fallimento di Moby al Tribunale di Milano. Apriti cielo, un affronto diretto, ritenuto dalla famiglia Onorato una vera e propria speculazione mirata contro il gruppo. E la reazione non si è fatta attendere: è sceso in campo lo stesso armatore con una nota inviata ai marittimi italiani, per i quali è diventato punto di riferimento per le sue battaglie in favore dell'occupazione.