Fattura elettronica al via, ecco cosa cambia: tutte le novità

Martedì 1 Gennaio 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 12:32

Fattura elettronica al via. Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. Cambieranno anche le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti ne sono assoggettati.Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario e ai vecchi minimi; esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali (per loro l’obbligo è al momento rinviato); gli agricoltori in regime speciale; gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi); le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti; le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd).Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha firmato il decreto per facilitare l'adempimento da parte del contribuente, in cui si prevede che, al termine di ogni trimestre, sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, fa sapere il Mef, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.Per permettere ai contribuenti di arrivare preparati al primo gennaio 2019, inoltre, l'Agenzia delle entrate ha attivato diversi servizi. Tra gli altri, un'appositaraccoglie una serie di risposte ai principali dubbi sollevati dagli operatori. Come devo inviare la fattura elettronica ai clienti non Iva? Se svolgo attività di commercio al dettaglio e un cliente mi chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale, devo rilasciare qualche documento nell'immediato? Le fatture di acquisto datate 2018 posso farle ancora su carta?LE RISPOSTE AI DUBBICome prevede la normativa, l'operatore Iva è obbligato a emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Se l'operatore Iva svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino l'esercente potrà rilasciare un'apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica. Nessun obbligo di comunicazione («spesometro») relativo alle fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal prossimo 1° gennaio.NUOVE FUNZIONI PER LA PIATTAFORMA FATTURE E CORRISPETTIVISi arricchiscono ancora i servizi della piattaforma Fatture e corrispettivi. I contribuenti possono ora utilizzare, peresempio, la nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva. Per farlo è possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera controllare oppure generarne uno attraverso un procedimento online guidato. Un altro strumento molto utile per gli operatori e anche per i loro intermediari è quello che permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a disposizione. In generale, la sezione delle consultazioni è stata aggiornata e resa più fruibile, consentendo di visionare in modo distinto le fatture elettroniche emesse (in base alla data della fattura), quelle ricevute e quelle passive messe a disposizione.TANTI STRUMENTI PER NON ARRIVARE IMPREPARATITra i diversi servizi che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti per arrivare pronti al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, sono state arricchite di nuove funzionalità anche la procedura web (all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi») e la procedura «stand alone» (scaricabile su pc) per predisporre le fatture elettroniche; a breve sarà disponibile la nuova versione dell'app Fatturae.