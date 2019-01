Fattura elettronica, «è caos fiscale». Esposto del Codacons contro l'Agenzia delle Entrate

Proprio per assistere i cittadini e aiutarli a orientarsi nel nuovo quadro normativo, il Codacons annuncia di avere attivato un servizio di consulenza telefonico in materia fiscale, così da assistere i contribuenti alle prese con le tante novità normative dell'anno d'imposta 2018. I fiscalisti dell'Associazione, assicura il Codacons, «risponderanno alle domande il mercoledì e il giovedì e forniranno informazioni su cosa i contribuenti possono o non possono fare - tra rottamazioni delle cartelle, definizione delle liti pendenti e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali - con riferimento alla nuova normativa».



A Roma,aggiunge il Codacons, «sarà possibile iscriversi all'Associazione con una tariffa agevolata e ottenere così una consulenza personalizzata presso lo sportello 'Fisco e Tributì. In questo modo, il Codacons in virtù della convenzione stipulata con Agenzia delle Entrate seguirà una vasta gamma di pratiche su delega del contribuente iscritto all'Associazione, che potrà così evitare di recarsi fisicamente presso gli uffici del medesimo Agente della Riscossione». L'Associazione sottolinea che entrambe le iniziative rimarranno in vigore fino al 31 maggio prossimo, termine ultimo per la presentazione dell'ultima istanza agevolata possibile.

Da qualche giorno, come previsto dalla legge, è obbligatoria l'introduzione della. Ma come spesso accade in questi casi, i primi giorni sono stati pieni di difficoltà: ilin una nota denuncia il caos fiscale generato dalle nuove norme, in particolare proprioL'associazione dei consumatori in una nota annuncia infatti la presentazione di un esposto contro l'Agenzia delle Entrate per. Il Codacons chiede inoltre di prorogare i termini per l'invio della documentazione, stante l'impossibilità riscontrata nei giorni scorsi da tanti e tanti utenti del sito dedicato alla fatturazione elettronica.