Il mercato dell'auto non tira più, Natale in cassa integrazione allo stabilimento Fca di Pomigliano

Nuovi stop produttivi allo stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, che a dicembre si fermerà per sette giorni. Lo stabilimento intitolato a Giambattista Vico resterà chiuso lunedì 9 dicembre, per poi fermarsi il 20, 23, 24, 27, 30 e 31 a causa di una flessione di mercato. Lo stabilimento è interessato dai lavori di ristrutturazione per la futura produzione del modello Tonale Alfa Romeo, che riporterà il marchio in fabbrica dopo 10 anni. Gli oltre 4500 lavoratori sono attualmente in cig.

