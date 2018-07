Fca, la nuova era è già iniziata: Manley subito alla prova dei conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 07:00

C'è un'atmosfera diversa, Torino inizia la settimana come non accadeva da tempo. Nell'aria c'è un mix di tristezza e di apprensione. È infatti il primo lunedì dopo tanti anni che alla guida di Fca e delle altre società della galassia Exor non c'è più Sergio Marchionne, il manager che ha salvato e rilanciato il Lingotto dando impulso all'intera città. Il pensiero della gente è per l'uomo illuminato e coraggioso che è in gravi condizioni in un ospedale di Zurigo, ma il business deve andare avanti perché alle multinazionali globali non è consentito nemmeno un attimo di sosta. Il calendario degli appuntamenti è fitto poiché già oggi, nella ex storica fabbrica della Fiat che ora ospita il quartier generale delle aziende controllate dalla famiglia Agnelli, è in programma una riunione del Gec (Group Executive Council) di Fca, il comitato esecutivo dell'azienda più grande e importante (circa 250 mila dipendenti, più di 120 miliardi di fatturato) fra quelle che prima dell'arrivo di Marchionne facevano parte del Gruppo Fiat.